У Харківській облраді кажуть, що Кучера можуть звільнити з посади глави ОДА

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер може бути звільнений з цієї посади.

Про це, як передає Укрінформ, заявив заступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач у Фейсбуці.

«На засідання Кабінету Міністрів, яке відбудеться за кілька годин, подані документи на розгляд звільнення Олексія Кучера з посади голови Харківської обласної державної адміністрації. Я не знаю, яке буде рішення Кабміну з цього питання, але сподіваюся, що кулуарні домовленості не стануть перешкодою для вольового рішення, яке повинно було вже давно поставити крапку в цій історії», - написав Скоробагач, звинувативши Кучера у «медичній катастрофі» в регіоні.

Як повідомляв Укрінформ, 15 жовтня під час чергової сесії Харківської облради, коли депутати обговорювали питання боротьби з коронавірусом, сталася суперечка заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача та голови Харківської ОДА Олексія Кучера.

27 жовтня Кучер оприлюднив результати аудиту Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які, за його словами, є достатніми для того, щоб ставити питання про відповідність керівника Центру Віктора Забашти займаній посаді: «Саме це ми плануємо зробити на найближчих сесіях Харківської обласної ради».

Водночас Кучер заявив, що «жодного разу членів аудиторської групи не було допущено до виконання обов'язків».

Зі свого боку директор Центру Забашта пояснив, що аудит не проводився, оскільки ОДА не має прав на таку перевірку. За його словами, заклад - це комунальне некомерційне підприєство, яке безпосередньо підпорядковане Харківськії обласній раді. Він додав, що юристи Центу звернулися до Харківського окружного адміністративного суду з позовом щодо його оскарження.