Четвер порадує українців літнім теплом, далі — дощі та похолодання

В Україні у четвер, 15 жовтня, переважно без опадів, лише на крайньому заході очікується невеликий дощ.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«15 жовтня мінлива хмарність. Вночі у східних областях та на Закарпатті, вдень на крайньому заході невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південний та південно-західний, 5-10 м/с», - йдеться у повідомленні.

Температура вночі становитиме 4-9°, вдень 14-19°, у західних областях місцями 10-13°; у південній частині вночі 8-13°, вдень 18-23°.

У наступні два дні, 16-17 жовтня, утримається хмарна з проясненнями погода. Часом дощ, в Карпатах мокрий сніг, лише вночі 16 жовтня у східних, південних та центральних областях без опадів.

Температура у західних областях вночі та вдень 4-9° тепла (вдень 16 жовтня 8-13°, в Карпатах 17 жовтня протягом доби 0-5° тепла); у північних областях 16 жовтня вночі 7-12°, вдень 11-16°, 17 жовтня вночі 4-9°, вдень 8-13°; на решті території вночі 9-14°, вдень 16 жовтня 18-23°, 17 жовтня 15-20°.

Водночас синоптики попереджають про похолодання 18-19 жовтня.

Зокрема, 18 жовтня вночі на Лівобережжі, Закарпатті та Прикарпатті невеликий, місцями помірний дощ (в Карпатах мокрий сніг), на решті території, вдень в Україні без істотних опадів. Температура у західних та північних областях вночі 2-7° тепла, вдень 5-11° тепла; у центральних областях вночі 4-9° тепла, вдень 7-13°; у південній частині та східних областях вночі 8-14°, вдень 11-17°.

19 жовтня без істотних опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-11°; у південній частині вночі 3-9° тепла, вдень 9-14°.

У Києві та Київській області 15 жовтня мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі у столиці 7-9°, вдень 16-18°; по області вночі 4-9°, вдень 14-19°.

Хмарно з проясненнями буде в Києві й 16-17 жовтня. Часом дощ, вночі 16 жовтня невеликий. Температура 16 жовтня вночі 7-12°, вдень 11-16°; 17 жовтня вночі 4-9°, вдень 8-13°.

18-19 жовтня у столиці, за прогнозами синоптиків, холодна погода, без істотних опадів.

Температура вночі 18 жовтня 3-8°, 19 жовтня 0-5° тепла; вдень 5-10°.