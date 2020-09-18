У Китаї для дослідження льодовиків і озер почали використовувати "крилатих" роботів

Шеньянський інститут автоматизації при Академії наук Китаю почав використання роботів, що літають, для дослідження важкодоступних високогірних льодовиків і озер.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Робот "Юньцюе" (в перекладі "Польовий жайворонок"), який є самостійною китайською розробкою, нещодавно був застосований для вивчення високогірних льодовиків і озер в межах експедиції Цинхай-Тибетським нагір'ям.

Раніше польові роботи наукових співробітників на найвищому в світі нагір'ї ускладнювалися недоліком кисню і суворими кліматичними умовами. Це значно обмежувало мобільність експедиційних груп.

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"Юньцюе" здатний протистояти вітру 13,9-17,1 м/с. Навантажений 5 кг обладнання апарат може провести на 6000-метровій висоті над рівнем моря близько 30 хвилин.

До теперішнього часу робот був використаний для моніторингу температури поверхні льодовика висотою 6000 м над рівнем моря, тривимірної топографічної розвідки і моделювання. З його допомогою також здійснили успішний забір проб води з озера Нам-Цо і вимір температур на вертикальному зрізі водойми на висоті 4730 м над рівнем моря.

Фото: slide.tech.sina.com.cn