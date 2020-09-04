Китай запустив багаторазовий космічний апарат

З космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2F" здійснено успішний запуск експериментального космічного апарату багаторазового використання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Сам запуск було здійснено сьогодні.

Пробувши якийсь час на орбіті, космічний апарат повернеться на заплановане місце посадки в Китаї.

Під час польоту апарат займатиметься тестуванням технологій багаторазового використання і надаватиме технічну підтримку мирному використанню космічного простору.

Відзначається, що це 14-й рахунком політ ракети-носія "Чанчжен-2F".

Як повідомляв Укрінформ, компанія SpaceX Ілона Маска здійснила успішне випробування прототипу космічного корабля Starship - Starship SN6.