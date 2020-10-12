Генсек ООН - про зміну клімату: Нинішнє століття може виявитися для людства останнім

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що людство на Землі може не дожити до наступного століття, якщо вже зараз не почати боротися з глобальним потеплінням.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр новин ООН.

«Якщо ми не почнемо діяти прямо зараз, нинішнє століття може виявитися останнім для людства», - сказав Гутерреш.

Він нагадав, що, за даними вчених, необхідно утримати підвищення глобальної температури на рівні півтора градуса за шкалою Цельсія. Однак, попри рекомендації кліматологів, поки що це завдання не виконується.

«Мільярди людей в усьому світі вже потерпають від нашої бездіяльності. Через залежність від викопного палива, яка вкорінилася, ми тупцюємо на місці. Глобальні кліматичні зміни спричиняють безпрецедентні лісові пожежі, інтенсивні і часті циклони, повені, посухи та інші екстремальні погодні явища», - додав генсек ООН.

За словами Гутерреша, від кліматичної кризи не застрахована жодна країна світу. При цьому в кожній державі найбільше страждають найбідніші і найвразливіші верстви населення, які найменше причетні до виникнення проблеми зміни клімату.

Читайте також: Папа Римський закликав до негайної боротьби з кліматичною кризою

«В останні 25 років на частку найбагатших 10% населення світу припадало більш ніж половина викидів вуглецю в атмосферу, а на частку найбідніших 50% - всього сім відсотків. Ми все ще можемо побудувати безпечніший, справедливіший і більш сталий світ, але діяти треба швидко», - сказав він.