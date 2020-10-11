Папа Римський закликав до негайної боротьби з кліматичною кризою

Папа Франциск закликав уряди та корпорації у всьому світі захищати планету від кліматичних змін, дбати про навколищнє середовище та допомагати бідним.

Як передає Укрінформ, про це він сказав у своєму відеозверненні в рамках кампанії "Зворотний відлік", поширеному в суботу, 10 жовтня, повідомляє AP.

Папа Франциск визначив три шляхи необхідних дій: сприяння просвітництву щодо навколишнього середовища "на основі наукових даних та етичного підходу", забезпечення питною водою та адекватними запасами їжі шляхом підтримки сільського господарства та сприяння переходу з викопного палива на використання чистих джерел енергії.

"Ми маємо лише декілька років - вчені підрахували - менше 30 - на різке зменшення викидів у атмосферу газів та парникового ефекту", - сказав Папа Римський.

Він також закликав інвесторів оминати компанії, котрі не дбають про навколишнє середовище.

"Насправді, про землю потрібно дбати, обробляти та охороняти; ми не можемо продовжувати вичавлювати її, як апельсин. І ми можемо сказати, що турбота про Землю - це право людини", - сказав понтифік.

На його переконання, людство має працювати над тим, щоб створити в найближчому десятилітті світ, "в якому ми зможемо приділяти увагу всім потребам сьогоднішніх поколінь без обмеження можливостей майбутніх поколінь".

Кампанія "Зворотний відлік", присвячена проблемі зниження викидів парникових газів, була запущена приватним некомерційним фондом США TED 10 жовтня. Ініціативу підтримали понад 50 відомих осіб, серед яких генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і онук британської королеви принц Вільям.

Фото: picture-alliance / Catholic Press Photo