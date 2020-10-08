Врятувати Землю: Принц Вільям заснував премію з фондом у $65 мільйонів

Герцог Кембридзький заснував так звану Нобелівську премію у сфері охорони навколишнього середовища (Earthshot Prize) з фондом в 65 мільйонів доларів.

Про це він заявив в інтерв’ю CNN, передає Укрінформ.

«У всьому світі є чудові люди, які роблять неймовірні речі, усі вони в невеликих громадах. Якщо хтось із них може мати дивовижну ідею, ми можемо це масштабувати, ми можемо використовувати це для того, щоб реально вирішити деякі проблеми», - сказав він.

Як зазначається, премія вручатиметься з 2021 року щорічно. Її присуджуватимуть п’ятьом людям, організаціям або групам за вирішення п’яти цілей, пов’язаних із Землею: захист і відновлення природи, очищення повітря, відродження океанів, побудова безвідходного світу або способи боротьби із зміною клімату.

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Кожен переможець отримає 1,3 мільйона доларів, що трохи більше, ніж отримує лауреат Нобелівської премії.

Таким чином, очікується, що до 2030 року буде запропоновано не менш як 50 рішень найсерйозніших екологічних проблем світу.

Відзначається, що ідея створення нагороди виникла у принца Вільяма під час візиту в Намібію, Танзанію та Кенію два роки тому.

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Як повідомлялося раніше, міжнародна група вчених з Франції, Великої Британії та США у своєму новому дослідженні прийшли до висновку, що кліматичні зміни торкнулися вже понад 50% Світового океану, а в найближчі 50 років ця цифра виросте до 80%.