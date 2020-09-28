НАТО може зробити свій внесок у боротьбу з кліматичними змінами – Столтенберг

Північноатлантичний альянс може і має зробити власний внесок у боротьбу з кліматичними змінами, оскільки це відповідає головному призначенню НАТО із збереження миру і безпеки.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у статті для одного із популярних видань у Німеччині, що оприлюднена на сайті Альянсу.

«Моя відповідальність як генерального секретаря НАТО - це пошук рішення для загроз нашій спільній безпеці, також для тих, що пов’язані із кліматичними змінами. Кліматичні зміни є одним із найбільших викликів нашого часу… Тож НАТО має більше зробити, щоб краще розуміти та інтегрувати явище кліматичних змін у всі аспекти нашої роботи, від військового планування до організації навчань та тренувань для наших сил», - наголосив керівник Альянсу.

Він зауважив, що нагрівання планети призводить до змін погоди, до небувалих вітрів або посухи, що спричиняє тиск на суспільство, скорочує доступ людей до продуктів харчування, прісної води та енергії. Ці процеси мають різні прояви – від посухи у Африці, що спричиняє масову міграцію, до безпрецедентних руйнівних повеней або лісових пожеж у Європі, яких щороку більшає. Кліматичні зміни виявилися здатними розтопити лід в Арктиці та підвищити геополітичну напругу у світі.

Генеральний секретар нагадав, що такі зміни прямо впливають на військовослужбовців НАТО, які виконують обов’язки у важких кліматичних умовах, - наприклад персонал Місії НАТО в Іраку часто змушений діяти в умовах, коли температура повітря перевищує 50 градусів Цельсія.

«Важливо, щоб ми адаптувалися до цієї нової реальності. Це означає кращу бойову екіпіровку, кращі технічні засоби та інфраструктуру. Це означає повне включення кліматичних змін в нашу роботу із підвищення стійкості союзників і партнерів», - сказав Столтенберг.

НАТО, за словами його керівника, має бути готовим реагувати на надзвичайні події, що пов’язані із змінами клімату, аналогічно до того, як союзники діяли під час кризи COVID-19. Він нагадав, що протягом поточного року країни НАТО доставили сотні тонн медичного обладнання по усьому світу, встановили сотні польових шпиталів, здійснювали авіаційне транспортування хворих та медичного персоналу.

Він зауважив, що НАТО та його країни-члени мають можливість підвищити енергоефективність інфраструктури та техніки та зменшити, таким чином, обсяги шкідливих викидів в атмосферу, не ставлячи під загрозу власну боєздатність або виконання головних завдань.

«Вже тривалий час союзники по Альянсу приділяли увагу підвищенню військової ефективності. Зменшення залежності від запасів пального, наприклад, шляхом використання сонячних панелей для енергозабезпечення військових баз, не лише допоможе боротися з кліматичними змінами, але й надасть додаткову безпеку нашим військам та обладнанню, підвищить їх спроможність діяти незалежно та гнучко», - наголосив генеральний секретар НАТО.

Ще одним напрямком боротьби з кліматичними змінами може стати ширше використання військовими структурами союзників по Альянсу біопального, застосування гібридних машин, вдосконалення енергоефективності баз та іншої інфраструктури.

Столтенберг зауважив, що НАТО може зробити власний внесок у реалізацію амбітних планів європейських країн щодо повного скорочення шкідливих викидів до 2050 року за рахунок ретельного обліку таких викидів та добровільних заходів з їх скорочення.

«Кліматичні зміни роблять світ навколо нас більш небезпечним. Завданням НАТО є збереження миру та всіх нас у безпеці. Для того, щоб виконати цю головну відповідальність, НАТО має допомогти у стримуванні кліматичних змін, заради нашої безпеки сьогодні, та заради безпеки майбутніх поколінь», - додав генеральний секретар НАТО.

Фото: НАТО