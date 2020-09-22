ПЕК України має адекватно реагувати на кліматичні виклики – Міненерго
Як передає Укрінформ, про це сказав заступник міністра енергетики Ярослав Демченков, повідомляє пресслужба Міненерго.
Як підкреслив урядовець, науці та інноваціям у паливно-енергетичному комплексі потрібно приділяти особливу увагу. ПЕК потребує модернізації, інакше його ефективність з кожним роком зменшуватиметься, а підприємства комплексу втрачатимуть конкурентоздатність.
"Комплекс має ставати більш енергоефективним та адекватно реагувати на кліматичні виклики. Ми націлені кардинально змінити підходи до державної науки у енергетичному комплексі, необхідно оптимізувати діяльність мережі державних наукових установ. Також необхідно переглянути нормативне забезпечення та фінансову підтримку розвитку дослідницької та інноваційної інфраструктури", – наголосив Демченков.
Також у повідомленні зазначається, що в.о. міністра енергетики Ольга Буславець доручила проаналізувати діяльність всіх підвідомчих міністерству наукових установ, їх участь у реалізації державної політики щодо сприяння інноваційному розвитку паливно-енергетичного комплексу.
Як повідомлялося, до сфери управління Міненерго відносяться 27 державних установ, які здійснюють науково-технічну діяльність, з них 7 перебувають у стані закриття, 6 розташовані на територіях, де органи влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та 5 установ передано до сфери управління Фонду державного майна.