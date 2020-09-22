ПЕК України має адекватно реагувати на кліматичні виклики – Міненерго

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) має ставати більш енергоефективним та адекватно реагувати на кліматичні виклики.

Як передає Укрінформ, про це сказав заступник міністра енергетики Ярослав Демченков, повідомляє пресслужба Міненерго.

Як підкреслив урядовець, науці та інноваціям у паливно-енергетичному комплексі потрібно приділяти особливу увагу. ПЕК потребує модернізації, інакше його ефективність з кожним роком зменшуватиметься, а підприємства комплексу втрачатимуть конкурентоздатність.

"Комплекс має ставати більш енергоефективним та адекватно реагувати на кліматичні виклики. Ми націлені кардинально змінити підходи до державної науки у енергетичному комплексі, необхідно оптимізувати діяльність мережі державних наукових установ. Також необхідно переглянути нормативне забезпечення та фінансову підтримку розвитку дослідницької та інноваційної інфраструктури", – наголосив Демченков.

Також у повідомленні зазначається, що в.о. міністра енергетики Ольга Буславець доручила проаналізувати діяльність всіх підвідомчих міністерству наукових установ, їх участь у реалізації державної політики щодо сприяння інноваційному розвитку паливно-енергетичного комплексу.

Як повідомлялося, до сфери управління Міненерго відносяться 27 державних установ, які здійснюють науково-технічну діяльність, з них 7 перебувають у стані закриття, 6 розташовані на територіях, де органи влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та 5 установ передано до сфери управління Фонду державного майна.