У Канаді та ЄС кажуть, що пандемія COVID-19 дала можливість досягти кліматичних цілей

Пандемія COVID-19 дала можливість досягти кліматичних цілей Паризької угоди.

Про це йдеться у спільній заяві міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампаня та Верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Міністри підтверджують свою повну відданість довготерміновим кліматичним цілям, визначеним Паризькою угодою, та досягненню до 2050 року нульових шкідливих викидів. Вони також закликали до “чистого перезавантаження” економіки”, - йдеться у заяві.

Шампань та Боррель наголосили, що глобальне економічне відновлення від COVID-19 створює можливість інвестування у зелені технології.

Як повідомлялося, Єврокомісія представила пропозиції, які на законодавчому рівні закріплюють зобов’язання досягти нульового показника викидів парникових газів до 2050 року. Це буде можливим тільки за умови скоординованих дій на рівні ЄС і країн-членів.