Уряд розгляне питання зміни клімату та збереження озонового шару

Кабінет Міністрів на черговому засіданні у середу планує схвалити постанову про утворення міжвідомчої комісії з питань зміни клімату та збереження озонового шару.

Відповідний документ включено до порядку денного засідання, оприлюдненого на Урядовому порталі, повідомляє Укрінформ.

Урядовці також мають намір врегулювати питання забезпечення прозорості у видобувних галузях, затвердити порядок верифікації звіту оператора про викиди парникових газів, змінити порядок сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко запропонує утворити на державному кордоні міжрегіональні територіальні органи Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Учасники засідання внесуть зміни до порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів.

Міністр внутрішніх справ Арсен Авакова пропонуватиме затвердити переліки судів, органів та установ системи правосуддя, охорона яких тимчасово здійснюється підрозділами Національної поліції та Нацгвардії.

Урядовці також утворять делегацію України для участі у засіданнях Європейської комісії з фармакопеї.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський ініціюватиме створення національного природного парку “Королівські Бескиди”, а також запропонує внести зміни до положень про Державне агентство рибного господарства, Державну службу геології та надр та Державну екологічну інспекцію.

Міністри погодять низку законопроєктів, щоб потім передати їх на розгляд Верховної Ради. Зокрема, це зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки, зміни до Закону “Про виконавче провадження” щодо особливостей виконання рішення про забезпечення позову, зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо зміни установленого порядку притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Урядовці також погодять зміни до деяких законів щодо Національного військового меморіального кладовища, схвалять законопроєкти про приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу, про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення.