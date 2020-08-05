На Донеччині СБУ затримала кулеметника "батальйону Восток"
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Укрінформ
Служба безпеки України затримала на Донеччині колишнього члена незаконних збройних формувань, який брав участь у бойових діях проти підрозділів антитерористичної операції.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, у 2014 році мешканець Маріуполя добровільно приєднався до лав так званого «батальйону Восток». Він був кулеметником на позиціях бойовиків у районі Донецького аеропорту, а також Авдіївки та Пісків.
У 2015 році зловмисник залишив угруповання і виїхав до РФ, де переховувався від правосуддя.
Правоохоронці затримали бойовика після того, як він таємно прибув на підконтрольну українській владі територію.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 КК (участь у терористичній групі чи терористичній організації).
Тривають слідчі дії.