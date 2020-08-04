У Києві затримали ексбойовика "Самооборони Криму"

Кримські слідчі затримали в Києві колишнього бойовика так званої «Самооборони Криму».

Про це інформує Головне управління Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі, передає Укрінформ.

“Кримські правоохоронці затримали в Києві колишнього бойовика так званої «Самооборони Криму», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, слідчі Головного управління Нацполіції в АРК та м. Севастополі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за трьома статтями ККУ: ч. 1 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Досудове розслідування було розпочате у жовтні 2017 року за подіями, що мали місце в АРК на початку березня 2014 року.

У рамках розслідування правоохоронці встановили, що 28-річний на той момент уродженець Ялти вступив до лав так званої «Самооборони Криму».

За інформацією правоохоронців, озброєний чоловік разом з поплічниками знаходився на блокпосту при в’їзді до Ялти, і зловмисники перевіряли документи у громадян, обшукували транспортні засоби.

Згодом окупаційна влада анексованого півострова нагородила цього чоловіка медаллю «За возвращение Крыма».

Начальник поліції Криму Віталій Стрижак повідомив, що правоохоронці встановили місце проживання ексбойовика «Самооборони Криму». Поліцейські Криму спільно з працівниками СБУ та під процесуальним керівництвом прокуратури АРК провели обшук у помешканні зловмисника.

Під час обшуку правоохоронці вилучили документи та інші речові докази. Затриманому ексбойовику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) ККУ.

Голосіївський суд Києва наразі вирішує питання про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Як повідомлялося, 28 липня російському пілоту, який здійснював незаконні польоти до окупованого Криму, повідомили про підозру.