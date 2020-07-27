В Україні оголосили підозру двом учасникам НЗФ "Самооборона Севастополя"

Правоохоронці повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя».

Про це інформує пресслужба прокуратури АРК.

"За процесуального керівництва прокуратури автономії, слідчими ГУНП в АР Крим та м. Севастополі повідомлено про підозру двом учасникам незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя" за ч. 2 ст. 260 ККУ (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань – ред.)", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що двоє українців у 2014 році, були учасником НЗФ "Самооборона Севастополя" та керівниками окремого підрозділу "Славянський щит".

"Підозрювані здійснювали підбір бійців до підрозділу, забезпечували патрулювання м. Севастополь, особисто здійснювали незаконні перевірки документів та обшуки автомобілів, з метою виявлення та затримання українських громадян на території півострова. Допомагаючи бойовикам "Самооборона Криму", контролювали діяльність незаконно створених на території півострова блокпостів", - зазначається у повідомленні.