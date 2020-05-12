Захоплення штабу ВМС у Севастополі: оголосили підозру ще двом учасникам НЗФ "Рубіж"

Прокуратурою повідомлено про підозру ще двом учасникам незаконного збройного формування «Добровольча народна дружина «Рубіж», які брали участь в захопленні Штабу Військово-Морських сил України у м. Севастополі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим.

«Прокуратура автономії спільно з ГУНП в АР Крим та м. Севастополя повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування «Добровольча народна дружина «Рубіж» за ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності). Санкція інкримінованої статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої», - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені громадяни України, будучи учасниками незаконного збройного формування «Добровольча народна дружина «Рубіж», 19-20 березня 2014 року брали участь в облозі та захопленні Штабу Військово-Морських сил України у м. Севастополі.

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Наразі підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їх місцеперебування.

Як повідомлялося, у квітня та травні 2020 року прокуратурою повідомлено про підозру 7 учасникам незаконного збройного формування «Рубіж», які брали участь в облозі та захопленні Штабу Військово-Морських сил України у м. Севастополі.