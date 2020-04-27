Ще двох ексдепутатів Севастопольської міськради судитимуть за держзраду

До суду направлено обвинувальні акти стосовно ще двох ексдепутатів Севастопольської міськради за вчинення державної зради.

Про це інформує пресслужба прокуратури АРК.

"Прокуратура автономії спільно з ГУСБУ в АР Крим за результатами проведеного спеціального досудового розслідування скерувала до суду обвинувальні акти стосовно двох депутатів Севастопольської міської ради VI скликання у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що раніше слідство встановило, що у 2014 році депутати Севастопольської міськради VI скликання прийняли ряд незаконних постанов, підтримавши протиправні рішення Верховної Ради АРК про проведення загальнокримського референдуму, яким своєю чергою РФ намагалась легітимізувати окупацію території АР Крим і міста Севастополя, а також їх незаконне входження до складу РФ на правах суб’єкта федерації.

Таким чином, як наголосили у відомстві, своїми діями обвинувачені завдали шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості України, допомагаючи РФ окупувати півострів.

"Оскільки обвинувачені переховуються від органів досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території півострову, обвинувальні акти направлені до суду в порядку спеціального досудового розслідування (in absentia)", - уточнили у прокуратурі АРК.

Цим громадянам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Загалом, за даними пресслужби, прокуратура автономії скерувала до суду 68 обвинувальних актів стосовно депутатів ВР АР Крим та 27 щодо депутатів Севастопольської міськради, які сприяли окупації півострову.

Як повідомлялося, 22 квітня прокуратура АРК направила до суду справу проти двох депутатів Севастопольської міськради, які сприяли окупації півострову.