Учасникам "Самооборони Севастополя", які штурмували Штаб ВМС, повідомили про підозру

Поліцейські Криму повідомили про підозру учасникам незаконного збройного формування за активну участь у захопленні Штабу ВМС України у Севастополі.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Слідчі Головного управління поліції Криму спільно з прокуратурою повідомили про підозру учасникам незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя», що брали участь у захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у м. Севастополі", - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, підозрювані входили до складу незаконного збройного формування «Рубеж», що у складі так званої «Самооборони Севастополя» виконували протиправні накази «ватажків» цього формування.

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"Вони брали участь у захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у м. Севастополі, зокрема протичовнового корвета «Хмельницький», який належить Військово-Морським Силам України, з метою забезпечення відбуксирування судном збройних сил Російської Федерації", - поінформували у МВС.

Уточнюється, що один з фігурантів нагороджений медаллю «За возращение Крыма».

Наразі останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення та діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим непередбачених законом збройних формувань) ККУ.

Процесуальне керівництво у цій справі здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим.