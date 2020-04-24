Учасникам "Самооборони Севастополя", які штурмували Штаб ВМС, повідомили про підозру
Про це інформує пресслужба МВС.
"Слідчі Головного управління поліції Криму спільно з прокуратурою повідомили про підозру учасникам незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя», що брали участь у захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у м. Севастополі", - йдеться у повідомленні.
За даними відомства, підозрювані входили до складу незаконного збройного формування «Рубеж», що у складі так званої «Самооборони Севастополя» виконували протиправні накази «ватажків» цього формування.
"Вони брали участь у захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у м. Севастополі, зокрема протичовнового корвета «Хмельницький», який належить Військово-Морським Силам України, з метою забезпечення відбуксирування судном збройних сил Російської Федерації", - поінформували у МВС.
Уточнюється, що один з фігурантів нагороджений медаллю «За возращение Крыма».
Наразі останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення та діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим непередбачених законом збройних формувань) ККУ.
Процесуальне керівництво у цій справі здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим.