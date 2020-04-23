Справа про держзраду двох севастопольських ексдепутатів дійшла до суду

Прокуратура АРК спільно з ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим скерувала до суду обвинувальні акти щодо двох ексдепутатів Севастопольської міськради, які сприяли окупації півострова.

Про це інформує пресслужба прокуратури АРК.

"Прокуратура автономії спільно з ГУ СБУ в АР Крим за результатами проведеного спеціального досудового розслідування скерувала до суду обвинувальні акти стосовно двох депутатів Севастопольської міської ради VI скликання у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, слідство встановило, що у 2014 році депутати Севастопольської міськради VI скликання прийняли ряд незаконних постанов, підтримавши протиправні рішення Верховної Ради АРК про проведення загальнокримського референдуму, яким у свою чергу РФ намагалась легітимізувати окупацію території АРК і міста Севастополя, а також їх незаконне входження до складу РФ на правах суб’єкта федерації.

У відомстві наголошують, що своїми діями обвинувачені завдали шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості України, допомогли РФ окупувати півострів.

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"У зв’язку з тим, що обвинувачені переховуються від органів досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території півострову, обвинувальні акти направлені до суду в порядку спеціального досудового розслідування (in absentia)", - уточнили у прокуратурі АРК.

Зазначається, що цим громадянам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Загалом прокуратура АРК скерувала до суду 25 обвинувальних актів щодо депутатів Севастопольської міськради.