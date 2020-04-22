Справу про держзраду екссудді з Криму передали до суду

Слідчі Державного бюро розслідувань скерували до суду обвинувальний акт у справі про держзраду екссудді Криму.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишньої судді Апеляційного суду Автономної Республіки Крим. Екссуддя обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі.

Слідство встановило, що у 2014 році обвинувачена за власним бажанням перейшла на службу до псевдосудового органу. Надалі, перебуваючи у складі судової колегії з кримінальних справ "Верховного Суду Республіки Крим", неодноразово підтримувала рішення щодо придушення громадської активності проукраїнсько налаштованих жителів півострову, які відстоювали свою позицію під час мітингу 26 лютого 2014 року.

"Впродовж лютого - березня 2016 року обвинувачена відмовляла у задоволенні апеляційних скарг на незаконні рішення суддів щодо продовження запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - повідомили у ДБР.

Крім цього, за активної участі обвинуваченої «Верховний Суд Республіки Крим» прийняв незаконне рішення, відповідно до якого протягом 9 місяців під вартою утримували заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу та інших громадяни України.

У ДБР відмітили, що, у разі доведення вини, обвинуваченій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.