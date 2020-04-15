Справа про держзраду кримського "прокурора" дійшла до суду

Прокуратура АРК скерувала до суду обвинувальний акт проти прокурора відділу незаконно створеної прокуратури Республіки Крим.

Про це інформує пресслужба прокуратури АРК.

"Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт відносно «прокурора» відділу незаконно створеної прокуратури Республіки Крим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що цей працівник прокуратури АР Крим після окупації півострова в 2014 році перейшов на службу до незаконно створеної прокуратури Республіки Крим, "надаючи допомогу іноземній державі в проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України".

У прокуратурі АРК наголосили, що своїми діями цей "прокурор" сприяв становленню окупаційної влади РФ шляхом безпосередньої участі в роботі незаконно створених органів прокуратури на півострові.

"Крім того, нехтуючи положеннями Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, "прокурор" брав безпосередню участь в реалізації політики держави-окупанта, яка спрямована на переслідування проукраїнського населення півострова", - поінформували у прокуратурі АРК.

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Зазначається, що цей чоловік, розуміючи, що на території АРК діють норми виключно національного законодавства України, під час кримінального переслідування проукраїнських учасників мітингу біля будівлі парламенту АР Крим 26 лютого 2014 року, незаконно застосовував кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство РФ.

"Так, "прокурор відділу прокуратури Республіки Крим" підтримував державне обвинувачення на перших судових засіданнях з розгляду обвинувального акту щодо одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу. Унаслідок цього, останнього було незаконно засуджено до 8 років позбавлення волі", - наголосили у відомстві.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років, поінформували у прокуратурі АРК.