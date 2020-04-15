Німеччина засудила указ Путіна про землю в окупованому Криму

Німеччина засудила указ Путіна про землю в окупованому Криму

Укрінформ
Німеччина засудила указ президента РФ Володимира Путіна, згідно з яким особам без російського громадянства забороняється володіти землею в окупованому Криму.

Про це заявило Посольство ФРН в Україні у Facebook.

«Німеччина засуджує указ президента Російської Федерації № 201 від 20.03.2020, що забороняє українцям володіти землею на значній частині території Кримського півострова», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін вніс практично всю територію анексованого Криму до переліку територій, на яких землею не можуть володіти особи без російського громадянства. До переліку увійшли земельні ділянки таких районів: Бахчисарайського; Джанкойського; Кіровського; Красноперекопського; Ленінського; Нижньогірського; Роздольненського; Сакського; Сімферопольського; Радянського; Чорноморського, а також прикордонні земельні ділянки міських округів Алушти, Армянська, Євпаторії, Керчі, Сак, Судака, Феодосії і Ялти.

Євросоюз продовжив до 15 вересня 2020 року санкції проти осіб і організацій, причетних до анексії Криму.

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