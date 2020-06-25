Рівень води у Дністрі біля Могилева-Подільського впав на 10 сантиметрів – ДСНС

У четверг рівень води у Дністрі біля Могилева-Подільського, якому загрожувало підтоплення внаслідок скидання води Дністровською ГЕС для пропуску дощового паводку, впав на 10 см.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Вінницькій області у Facebook.

«Рівень води у р.Дністер впав на 10 см. Скид води стабільний. Рятувальники здійснюють постійний моніторинг берегової лінії та дренажних систем Могилів-Подільського», - йдеться у повідомленні.

Водночас, за інформацією Могилів-Подільської міської ради, станом на 7:30 рівень води у річці Дністер становив 6,90м і збільшення його наразі не передбачається.

Обсяги скидання води Дністровською ГЕС становлять 2050 куб.м /сек.

«У разі підвищення рівня води вище 7 метрів ми матимемо 4 години, поки вода дійде від Дністровської ГЕС до Могилева-Подільського. Це дасть нам змогу вчасно відреагувати і контролювати ситуацію», - повідомляє міськрада.

Як повідомлялося, у середу в Могилеві-Подільському унаслідок підняття рівня води у Дністрі було затоплено набережну, а також присадибні ділянки на двох вулицях. Фіксувалися також виходи води зі зливової каналізації у пониженій центральній частині міста, проте їх тампонування мішками з піском дозволило запобігти підтопленню житлових та адміністративних будівель.

За даними ДСНС, робоча група Міжвідомчої комісії по узгодженню режиму роботи Дністровського водосховища щодо пропуску дощового паводку вирішила підвищити базисний середньодобовий скид із Дністровської ГЕС та встановити витратою 2000 м3/с. При цьому рівень води Дністра у створі поста Могилів-Подільський може піднятися до небезпечних відміток початкового затоплення водами р. Дністер прирічкових ділянок і окремих об’єктів у районах Могилева-Подільського, Ямполя (Вінницька обл.) та окремих населених пунктів у Вінницькій області, прилеглих до русла річки.

Фото: ДСНС