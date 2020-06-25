На Вінниччині висока вода підтопила городи і під’їзні дороги

На Вінниччині у м. Ямпіль та чотирьох селах унаслідок контрольованого скиду води із водосховища Дністровської ГЕС відбулося підтоплення городів і доріг, розташованих уздовж Дністра.

Про це повідомляє Ямпільська РДА.

«Ніч з 24 на 25 червня ми пережили з великою тривогою і надіємось, що 2008 рік не повториться. Кожної години рівень води у річці Дністер піднімався на 10 см. Районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, а саме: Михайлівки, Гальжбіївки, Порогів, Цекинівки, В.Кісниці та м. Ямполя вживалися усі можливі заходи по недопущенню масового підтоплення. За результатами моніторингу по району, маємо лише підтоплені городи та під’їзні дороги», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на ранок четверга рівень води у річці Дністер становить 5,90 м. З 14.00 середи вода піднялась на 1,30 м.

Обсяги середньодобового скиду води Дністровською ГЕС – 2050 куб.м /сек . Тим часом Вінницька ОДА повідомила, що з метою уникнення погіршення ситуації у прикордонних районах області - Ямпільского та Могилів-Подільського - голова обдержадміністрації Сергій Борхов у середу домовився з керівництвом служби надзвичайних ситуацій Республіки Молдова про збільшення об’єму скиду води Дубосарською ГЕС із 1600 куб. м /сек. до 1800 куб.м /сек., що значно зменшило ризики ускладнення ситуації із можливим затопленням у південних районах Вінниччини.

25 червня продовжиться формування високого дощового паводку на Дністрі, Тисі і Пруті. На окремих ділянках цих річок відбуватиметься затоплення та утримання води на заплаві, досягнення відміток початкового затоплення сільгоспугідь, окремих прирiчкових господарських об'єктiв, автодоріг місцевого значення; початкове затоплення прирічкових ділянок. У разі поновлення зливових дощів, залишається ймовірність формування значного місцевого і схилового стоку, в гірських районах утворення селевих потоків, що може мати негативні наслідки.

Робоча група Міжвідомчої комісії по узгодженню режиму роботи Дністровського водосховища щодо пропуску дощового паводку вирішила підвищити базисний середньодобовий скид із Дністровської ГЕС та встановити витратою 2000 м3/с. При цьому рівень води Дністра у створі поста Могилів-Подільський може піднятися до небезпечних відміток початкового затоплення водами р. Дністер прирічкових ділянок і окремих об’єктів у районах Могилева-Подільського, Ямполя (Вінницька обл.) та окремих населених пунктів у Вінницькій області, прилеглих до русла річки.