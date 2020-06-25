У трьох річках триває підйом води: у ДСНС повідомили про наслідки

У рiчках басейну Прип`ятi очiкується пiдняття рiвнiв води, на Дністрі, Тисі і Пруті продовжиться формування високого дощового паводку.

Про це повідомляє ДСНС.

«За даними Укргідрометцентру, 25-28 червня на рiчках басейну Прип`ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,1-0,7 м над рiвнями на 8 год. 24 червня. Мiсцями подальше затоплення заплав, досягнення вiдмiтки початкового затоплення пасовищ, сiнокосiв бiля смт Любешiв», - йдеться у повідомленні.

Крім того, 25 червня продовжиться формування високого дощового паводку на Дністрі, Тисі і Пруті. На окремих ділянках цих річок відбуватиметься затоплення та утримання води на заплаві, досягнення відміток початкового затоплення сільгоспугідь, окремих прирiчкових господарських об'єктiв, автодоріг місцевого значення; початкове затоплення прирічкових ділянок. У разі поновлення зливових дощів залишається ймовірність формування значного місцевого і схилового стоку, в гірських районах утворення селевих потоків, що може мати негативні наслідки.

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У Днiстрi очiкується проходження максимальних рiвнiв води паводку над нулем поста: у смт Роздiл 400 - 440 см, затоплення заплави (рівень води на 24 червня на 8 год. 330 см); у м. Залiщики - 880 - 930 см (максимальна витрата 3900 - 4200 м3/с) - затоплення заплави сільгоспугiдь, прирiчкових госпоб’єктiв та будинкiв у Борщiвському та Залiщицькому районах Тернопiльської областi (рiвень води на 24 червня на 8 год. - 655 см).

Робоча група Міжвідомчої комісії по узгодженню режиму роботи Дністровського водосховища щодо пропуску дощового паводку вирішила підвищити базисний середньодобовий скид із Дністровської ГЕС та встановити витратою 2000 м3/с. При цьому рівень води Дністра у створі поста Могилів-Подільський може піднятися до небезпечних відміток початкового затоплення водами р. Дністер прирічкових ділянок та окремих об’єктів у районах Могилева-Подільського, Ямполя (Вінницька обл.) та окремих населених пунктів у Вінницькій області, прилеглих до русла річки.