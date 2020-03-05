Під Черніговом стався потужний вибух - сапери підірвали дві бомби
Про це сьогодні у Facebook повідомила пресслужба управління ДСНС України у Чернігівській області.
"Четвертого березня фахівцями групи піротехнічних робіт та підводного розмінування аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС України у Чернігівській області знищено 2 фугасні авіаційні бомби ФАБ-100 часів минулих війн", - йдеться у повідомленні.
Одна бомба була виявлена місцевими жителями на відкритій місцевості біля с. Новий Білоус Чернігівського району. Другу знайшли вже сапери під час обстеження прилеглої території.
Спецавтомобілем боєприпаси вивезли далеко за межі населеного пункту, де надвечір знищили у встановленому порядку. Зазначається, що осколки від вибуху таких бомб розлітаються на відстань до 1000 м.