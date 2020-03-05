Під Черніговом стався потужний вибух - сапери підірвали дві бомби

На Чернігівщині вибухотехніки знешкодили дві 100-кілограмові фугасні авіаційні бомби періоду Другої світової війни.

Про це сьогодні у Facebook повідомила пресслужба управління ДСНС України у Чернігівській області.

"Четвертого березня фахівцями групи піротехнічних робіт та підводного розмінування аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС України у Чернігівській області знищено 2 фугасні авіаційні бомби ФАБ-100 часів минулих війн", - йдеться у повідомленні.

Одна бомба була виявлена місцевими жителями на відкритій місцевості біля с. Новий Білоус Чернігівського району. Другу знайшли вже сапери під час обстеження прилеглої території.

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Спецавтомобілем боєприпаси вивезли далеко за межі населеного пункту, де надвечір знищили у встановленому порядку. Зазначається, що осколки від вибуху таких бомб розлітаються на відстань до 1000 м.