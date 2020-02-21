У Херсоні на перетині вулиць виявили мінометну міну часів Другої світової війни

У Херсоні на перетині вулиць виявили мінометну міну часів Другої світової війни

Укрінформ
У Херсоні на перетині двох вулиць знайшли мінометну міну часів Другої світової війни.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА.

«20 лютого, м. Херсон, на розі вул. Сергія Параджанова та вул. Фонтанна о 20. 30, на відкритій території місцевими мешканцями знайдено мінометну міну діаметром 82 мм часів Другої світової війни», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Парламент Естонії засудив російську "версію" Другої світової

Здійснюються заходи щодо знешкодження міни.

Фото: khersonmasternews.com.ua

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-