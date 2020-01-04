Мер Сум обіцяє залишити пільги родинам загиблих захисників

У 2020 році всі пільги для сімей загиблих воїнів АТО/ООС у Сумах збережуть.

Про це під час зустрічі напередодні свята Різдва Христового з родинами загиблих учасників АТО/ООС заявив міський голова Сум Олександр Лисенко.

«З метою підвищення рівня соціальної захищеності сімей загиблих при виконанні службового обов’язку під час проведення антитерористичної операції – мешканців міста, міською владою була вироблена Програма соціального захисту цих категорій населення. Крім загальнодержавних пільг, за кошти міського бюджету надається і низка додаткових соціальних пільг. Незважаючи на складне становище з наповненням міського бюджету, всі пільги та компенсації, які надавались сім’ям загиблих воїнів АТО/ООС у минулі роки, залишаться і цьогоріч», - зазначив посадовець.

Мова, зокрема, йде про надання матеріальної допомоги родинам загиблих учасників АТО/ООС, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, соціальну підтримку вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл міста, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції (забезпечення безкоштовним харчуванням, оздоровленням і відпочинком) та ряд інших пільг, які були передбачені у міській програмі «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки».

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Міський голова привітав родини захисників України із прийдешнім світлим святом Різдва Христового та поцікавився проблемними питаннями, з якими доводиться стикатись рідним загиблих бійців.

Фото: Сумська міськрада