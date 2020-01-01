Закон про надання добровольцям статусу УДБ набув чинності

В Україні набув чинності закон № 329-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам з-поміж учасників антитерористичної операції".

Документ було опубліковано 24 грудня 2019 року в парламентській газеті "Голос України", а в прикінцевих положеннях закону зазначається, що він набуває чинності з 1 січня 2020 року.

Так, закон урегульовує надання статусу учасника бойових дій добровольцям. Зокрема, до переліку учасників бойових дій включаються особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, протягом не менше 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів, у взаємодії зі Збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Службою безпеки України.

Закон також поширює відповідні державні соціальні пільги та гарантії на цих осіб та членів їхніх сімей.

Водночас цей статус не поширюється на працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися і брали безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО, а також осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення АТО (в тому числі здійснювали волонтерську діяльність).

Окрім того, з 1 січня в Україні вводиться в дію закон "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо забезпечення прав військовослужбовців ВМС та Повітряних сил ЗСУ на отримання статусу учасника бойових дій)" (№1197).

Читайте також: Статус УБД зможуть отримати понад три тисячі добровольців

Це документ зараховує до учасників бойових дій членів екіпажів кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків і вертольотів, інших осіб, які, перебуваючи на борту кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків і вертольотів ЗСУ, Держприкордонслужби та Нацгвардії, захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам з-поміж учасників антитерористичної операції" 4 грудня, а закон "Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо забезпечення прав військовослужбовців ВМС та Повітряних сил ЗСУ на отримання статусу учасника бойових дій)" - 20 грудня.