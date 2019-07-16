На весіллі у кафе

На весіллі у кафе "Гурман" отруїлися 39 осіб, з них 8 дітей

Укрінформ
На Рівненщині з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 39 осіб (з них 8 дітей), які перебували на весіллі в кафе "Гурман".

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

"15 липня до інфекційного відділення Здолбунівської районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 39 осіб (з них 8 дітей), які перебували на весіллі в кафе "Гурман" у смт Мізоч (всього кафе відвідало близько 100 осіб)", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

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