На весіллі у кафе "Гурман" отруїлися 39 осіб, з них 8 дітей

На Рівненщині з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 39 осіб (з них 8 дітей), які перебували на весіллі в кафе "Гурман".

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України. "15 липня до інфекційного відділення Здолбунівської районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 39 осіб (з них 8 дітей), які перебували на весіллі в кафе "Гурман" у смт Мізоч (всього кафе відвідало близько 100 осіб)", - йдеться у повідомленні. Читайте також: "Отруєння" на Одещині: у 53 дітей діагностували дизентерію Зазначається, що наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.