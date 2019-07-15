"Отруєння" на Одещині: у 53 дітей діагностували дизентерію

"У пацієнтів, за даними лабораторної служби лікарні, висіяно бактерії Флекснера. Один з наших лікарів та працівники лабораторії виїхали сьогодні до Сергїівського оздоровчого табору, де проводять дообстеження 150 дітей, які в ньому відпочивають", - зазначив Десятник.

За його словами, 53 підлітки віком 10-15 років і 3 дорослих, які прибули до Сергіївки переважно з Київської та Чернігівської областей, були госпіталізовані 11-12 липня до різних медустанов району зі скаргами на нездужання, підвищену температуру, у деяких були блювота і пронос.

Наразі в лікувальних закладах району перебувають 13 осіб, в тому числі 12 дітей, а в оздоровчому таборі проводять комплекс протиепідемічних заходів.

Як повідомлялося, за фактом масового отруєння співробітники Білгород-Дністровського відділу поліції внесли відомості до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) Кримінального кодексу України. Слідчо-оперативна група здійснює розслідування.