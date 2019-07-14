Масове отруєння на Одещині: у лікарнях залишаються 14 дітей

У лікувальних закладах Одеської області залишаються 14 дітей і один дорослий, які отруїлися в санаторії в селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“Станом на 7 год. 14 липня в лікувальних закладах перебуває 15 осіб (з них 14 дітей). Проводиться комплекс протиепідемічних заходів”, - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, впродовж 11-12 липня до медичних закладів Білгород-Дністровського району з попереднім діагнозом харчове отруєння звернулися 56 осіб, з них 53 дитини (2002-2010 р. н.), які відпочивали в санаторії «Медик-2» у смт. Сергіївка Білгород-Дністровського району.