У Карпатах з отруєнням госпіталізували вісьмох туристів

В Івано-Франківській області, у Верховинському районі, з попереднім діагнозом харчове отруєння госпіталізували вісім туристів з Одеської та Кіровоградської областей. Серед потерпілих - троє дітей.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

«Станом на 05.00 04.07.2019 до Верховинської ЦРЛ з попереднім діагнозом - гострий гастроентероколіт, середнього ступеня важкості госпіталізовано вісім осіб, з них троє дітей, жителів Одеської та Кіровоградської областей, які в складі групи туристів 13 чол. відпочивали в гірській місцевості на території Верховинського району», - повідомляє управління ОДА.

За їхньою інформацією, туристи відпочивали на полонині Кринта, поблизу села Замагора. Перше повідомлення про погіршення стану здоров’я у двох людей поступило 3 липня, близько 22 години. Ще за півгодини рятувальникам довелось на автомобілі перевозити п'ятьох осіб, яким необхідна була медична допомога. Вже в урочищі Рекаливка потерпілих забрала швидка. На світанку до медичного закладу госпіталізували ще двох осіб з міста Кропивницький та двох туристів з Одеської області.