Отруєння у Коблевому: ще троє дітей потрапили до лікарні

У дитячому оздоровчому закладі «Салют» в Коблевому на Миколаївщині виявили три нові випадки захворювання на кишкову інфекцію. Дітей госпіталізували до обласної інфекційної лікарні.

Про це повідомила пресслужба управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА.

«На базі позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Салют» с. Коблеве управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації та керівництвом закладу організовано щоденні медичні огляди дітей з метою своєчасного виявлення нових випадків. Станом на 3 липня виявлено три нових випадки», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі дітей санітарним транспортом госпіталізують до обласної інфекційної лікарні. На базі продовжують працювати лікарі обласної клінічної дитячої та обласної інфекційної лікарень.

Що ж до 16 дітей, яких раніше було госпіталізовано до Березанської ЦРЛ, то вони знаходяться у задовільному стані та будуть виписані одразу після завершення лікування відповідно до протоколів надання медичної допомоги.

Облдержадміністрація та управління охорони здоров’я ОДА тримають на постійному контролі стан здоров’я дітей та надання їм медичної допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, 1 липня група дітей з Хмельниччини, які прибули на відпочинок до бази відпочинку «Салют» у селище Коблево на Миколаївщині, потрапила до лікарні з кишковою інфекцією. Держпродспоживслужба встановила порушення санітарних вимог та законодавства у сфері безпечності харчових продуктів. Керівника та шеф-кухаря притягнуто до адміністративної відповідальності.