Єрмак розповів про унікальність Конгресу місцевих і регіональних влад

Конгрес місцевих і регіональних влад створений за європейськими стандартами і є унікальним проєктом.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час засідання Палати регіонів Конгресу в Дніпрі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Унікальність цього Конгресу полягає в першу чергу у тому, що створений він абсолютно за європейськими стандартами і є унікальною платформою, де є пряме спілкування всіх гілок влади, від маленької ОТГ до міста-мільйонника", - сказав глава ОП.

За його словами, відбувається "плідне спілкування" між учасниками Конгресу, а також з різними асоціаціями та об'єднаннями.

"Чи є це (Конгрес - ред.) альтернативою? Ми вважаємо, що ні. Це є унікальним проєктом, який ставить за мету об'єднати всі влади заради єдиної мети зробити нашу країну заможною, успішною і дійсно підняти рівень життя наших громадян", - підкреслив Єрмак.

Як повідомляв Укрінформ, головою Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад обрано очільника Одеської ОДА Сергія Гриневецького, а його заступниками - очільників Миколаївської облради Ганну Замазєєву й Чернівецької ОДА Сергія Осачука.

3 червня під головуванням Президента Володимира Зеленського відбулося перше засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад України. Головою Палати місцевих влад Конгресу було обрано Львівського міського голову Андрія Садового, його заступниками — мерів Житомира та Дніпра Сергія Сухомлина та Бориса Філатова.

4 березня глава держави затвердив Положення про Конгрес, згідно з яким він є консультативно-дорадчим органом, а серед основних його завдань - сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування та налагодження ефективної взаємодії державних органів, моніторинг суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі на регіональному та місцевому рівнях.

Фото: Офіс Президента