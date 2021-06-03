Садового обрали головою палати Конгресу місцевих влад при ОП

Головою Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад обрано Львівського міського голову Андрія Садового, його заступниками - мерів Житомира та Дніпра Сергія Сухомлина й Бориса Філатова.

Голосування відбулося під час засідання Палати під головуванням Президента Володимира Зеленського у Хмельницькому, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Питання про обрання голови Палати місцевих влади Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові. Від оргкомітету є пропозиція головою Палати місцевих влад обрати Львівського міського голову Андрія Івановича Садового”, - зазначив перед голосуванням заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За результатами голосування Садового обрано головою Палати місцевих влад із випробувальним терміном шість місяців.

Також було обрано заступниками голови Палати місцевих влад міських голів Житомира Сергія Сухомлина та Дніпра Бориса Філатова.

Крім того, Тимошенко поінформував, що відсьогодні в ОП запрацював офіс Конгресу.

“Конгрес не просто збирається кожного місяця чи два місяці. Відсьогодні на базі Офісу Президента працює постійний офіс Конгресу, куди може звертатися будь-який очільник будь-якої громади”, - сказав він.

Своєю чергою керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак підкреслив, що Конгрес має стати “потужним інструментом” вирішення ключових проблем в діяльності місцевого самоврядування та об’єднає представників усіх ланок - місцевого самоврядування, органів виконавчої й законодавчої влади.

Єрмак також анонсував, що наступного тижня за участю Президента відбудеться засідання Палати регіонів Конгресу, а також почне щомісяця працювати президія Конгресу.

“Щомісяця позиція і думка представників громад від маленьких міст до міст-мільйонників буде почута і опрацьована вищими посадовими особами країни”, - запевнив очільник ОП.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 3 червня перебуває з робочою поїздкою у Хмельницькій області, де бере участь у засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад.

4 березня глава держави затвердив положення про Конгрес, згідно з яким він є консультативно-дорадчим органом, а серед основних його завдань - сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування та налагодження ефективної взаємодії державних органів, моніторинг суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі на регіональному та місцевому рівнях.