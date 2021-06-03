Оптимізація доходів місцевих бюджетів: Зеленський анонсував законопроєкти

Президент Володимир Зеленський обіцяє разом з урядом та парламентом ініціювати законоропроєкти щодо оптимізації доходної частини місцевих бюджетів.

Про це він розповів під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад у Хмельницьку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Спільно з урядом та парламентом ми будемо ініціювати законоропроєкти щодо оптимізації доходної частини місцевих бюджетів, зокрема, щодо вдосконалення плати за землю, податку на нерухоме майно, доходи фізичних осіб, єдиного та транспортного податків”, - сказав глава держави.

Зеленський запевнив, що йдеться не про збільшення цих податків, а про збільшення тієї частки, що залишається на місцях.

Також він підкреслив, що важливе значення має удосконалення механізму розподілу бюджетних трансферів на основі формул, що закріплені в Бюджетному кодексі України.

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Президент наголосив, що ситуація в регіонах не однакова, є дисбаланс на різних бюджетних рівнях.

“Є громади, які мають достатньо коштів і можуть забезпечити високий рівень життя мешканців, а є громади, яким з об’єктивних причин це не під силу”, - пояснив він.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 червня перебуває з робочою поїздкою у Хмельницькій області.