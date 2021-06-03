Уряд подав Бюджетну декларацію на розгляд до Верховної Ради
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
"31 травня, у понеділок, уряд вперше схвалив Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, й 2 червня подав на розгляд до Верховної Ради. Таким чином, Міністерство фінансів та Кабінет Міністрів України зробили крок для переходу до середньострокового бюджетного планування", - йдеться в повідомленні.
Бюджетна декларація 2022 – 2024 визначає засади бюджетної політики й показники державного бюджету на середньостроковий період та є основою для складання проєкту Державного бюджету на 2022 рік.
Під час розробки Бюджетної декларації були враховані цілі та пріоритети, визначені Програмою Президента України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів, прогнозними та програмними документами економічного й соціального розвитку, зокрема, Національною економічною стратегією до 2030 року.