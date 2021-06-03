Уряд подав Бюджетну декларацію на розгляд до Верховної Ради

Кабінет Міністрів 2 червня подав Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки на розгляд до Верховної Ради.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"31 травня, у понеділок, уряд вперше схвалив Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, й 2 червня подав на розгляд до Верховної Ради. Таким чином, Міністерство фінансів та Кабінет Міністрів України зробили крок для переходу до середньострокового бюджетного планування", - йдеться в повідомленні.

Бюджетна декларація 2022 – 2024 визначає засади бюджетної політики й показники державного бюджету на середньостроковий період та є основою для складання проєкту Державного бюджету на 2022 рік.

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Під час розробки Бюджетної декларації були враховані цілі та пріоритети, визначені Програмою Президента України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів, прогнозними та програмними документами економічного й соціального розвитку, зокрема, Національною економічною стратегією до 2030 року.