Марченко назвав пріоритети Бюджетної декларації

Головними пріоритетними напрямами в Бюджетній деклараціії на 2022 – 2024 є розвиток малого та середнього бізнесу, посилення обороноздатності та безпеки держави, забезпечення доступу до основних медичних послуг та посилення енергонезалежності.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Відтепер розвиток країни спиратиметься на бюджетну декларацію, яка вперше схвалена та подана Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради. Чому це важливо? Бізнес орієнтується та планує процеси на 3-5 років. Аналогічна ситуація з державою", - написав Марченко.

Він зазначив, що серед пріоритетів у бюджетніий деклараціії на 2022 – 2024: розвиток малого та середнього бізнесу, посилення обороноздатності та безпеки держави, забезпечення доступу до основних медичних послуг та посилення енергонезалежності.

Окрім того, серед важливих макропоказників на найближчі роки: збільшення реального ВВП з 3,8% до 5%, зниження рівня безробіття з 8,5% до 7,8%, збільшення середньомісячної зарплати з 15 423 грн до 19 063 грн. На соціальну допомогу заплановано 943 млрд грн, 549 млрд грн – на охорону здоров’я та 903 млрд грн – на безпеку та оборону (не менше 5% ВВП).

"Середнєстрокове бюджетне планування - це важливий документ для платників податків, які бачитимуть, як держава планує витрачати їх гроші, та для інвесторів", - акцентував Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, 31 травня на позачерговому засіданні уряду вперше було схвалено Бюджетну декларацію.

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Бюджетна декларація на 2022-2024 роки – це бачення урядом бюджетної політки на середньострокову перспективу.

Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проєкту державного бюджету на 2022 рік.