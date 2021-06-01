Уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2022-24 роки

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні схвалив Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"31 травня на позачерговому засіданні уряду вперше було схвалено Бюджетну декларацію. Бюджетна декларація на 2022-2024 роки – це бачення урядом бюджетної політки на середньострокову перспективу. Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проєкту державного бюджету на 2022 рік", - йдеться в повідомленні.

Документ містить загальні показники доходів і фінансування держбюджету, загальні граничні показники видатків держбюджету, розмір мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум та інші цілі державної політики.

Під час розробки Бюджетної декларації були враховані цілі та пріоритети, визначені Програмою Президента України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозними та програмними документами економічного й соціального розвитку, зокрема, Національною економічною стратегією до 2030 року.

У середньостроковому періоді зусилля уряду будуть спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності, стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами у зв’язку із COVID-19.

У Бюджетній декларації передбачений фіскальний простір, який розподілятиметься в рамках державного бюджету на пріоритетні напрями.

Серед пріоритетів бюджетної політики, визначених Бюджетною декларацією, є: посилення обороноздатності і безпеки держави, розвиток агропромислового комплексу, формування чистого та безпечного довкілля, розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація, посилення енергонезалежності, створення ефективної та досконалої системи здійснення соціальної підтримки та пенсійного забезпечення населення, забезпечення якісної, сучасної, доступної й інклюзивної освіти, забезпечення якісного рівня медицини та підвищення рівня прозорості в управлінні державними фінансами.

У схваленій урядом Бюджетній декларації надано пропозиції щодо змін до Податкового кодексу України, що стануть ресурсною базою для збільшення доходів держбюджету в середньостроковий період.

Бюджетна декларація разом із фінансово-економічним обґрунтуванням буде подана у строк, визначений статтею 33 Бюджетного кодексу на розгляд до Верховної Ради України.