Україна випустить євробонди на $1,25 мільярда – Мінфін

Україна 27 квітня оголосила про прайсинг нового випуску єврооблігацій на суму 1,25 млрд дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Україна сьогодні оголосила про прайсинг нового випуску єврооблігацій на суму 1 250 000 000 доларів США із погашенням в 2029 році», - йдеться у повідомленні.

За результатами прайсингу, дохідність євробондів встановлено на рівні 6,875% річних. Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги “В” агентством Standard & Poor’s та “В” – агентством Fitch. Лід-менеджерами транзакції виступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International та J.P. Morgan.

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Розрахунки за новим випуском мають відбутися 30 квітня 2021 року. Залучені кошти від розміщення цього випуску єврооблігацій будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.

«Завдяки цій транзакції, Міністерство фінансів виконує цьогорічний план державних зовнішніх запозичень, більшу частину якого ми розраховуємо виконати за рахунок пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Ми продовжимо здійснювати зважену боргову політику, направлену на максимальне збільшення обсягу пільгового фінансування та запозичень у національній валюті», - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, 1 березня 2021 року Україна виплатила 335 млн дол. у якості відсотків за реструктуризованими євробондами. Ці єврооблігації були випущені у межах проведеної у 2015 році боргової операції з державним та гарантованим державою боргом.

Також повідомлялося, що, за прогнозом Міністерства фінансів, Україна у 2021 році витратить 585,13 млрд грн на обслуговування та виплату державного боргу: 418,80 млрд грн підуть на обслуговування та погашення державного внутрішнього боргу, 166,33 млрд грн – на погашення державного зовнішнього боргу.