Нацбанк спростив умови для українських підприємств із розміщення єврооблігацій
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зазначається, що з метою спрощення умов та зменшення вартості організації розміщення єврооблігацій за кордоном були запроваджені такі зміни:
виключено з переліку операцій, на які встановлюється річний ліміт у розмірі 2 млн євро, операції з виплати доходу та погашення єврооблігацій, а також інші операції емітента, що здійснюються в зв’язку з розміщенням таких цінних паперів;
дозволено купувати іноземну валюту для накопичення на власному рахунку емітента в українському банку до дат платежів із виконання зобов’язань за єврооблігаціями.
"Ми сподіваємося, що ухвалені Національним банком зміни спростять умови залучення коштів, що сприятиме збільшенню капітальних надходжень в економіку України та поліпшенню її інвестиційного потенціалу", – зазначив заступник голови Національного банку Юрій Гелетій.
Відповідні зміни передбачені постановою Правління Національного банку України від 23 квітня 2021 року № 34 "Про внесення змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті", яка набирає чинності з 27 квітня 2021 року.