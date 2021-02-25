Конгрес місцевих влад складатиметься з двох палат — Єрмак

Конгрес місцевих та регіональних влад в Україні складатиметься з Президії, Палати місцевих влад та Палати регіонів і проводитиме засідання раз на пів року.

Про це розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час виступу на засіданні Ради розвитку громад та територій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Конгрес очолює Президент України. Конгрес складається з двох палат: Палати місцевих влад та Палати регіонів. Вони самостійно обиратимуть керівництво палат і делегуватимуть по три представники від кожної палати у президію Конгресу, яка буде представлена вищими посадовими особами країни», – пояснив він.

Єрмак зауважив, що Президія Конгресу засідатиме щомісяця.

«Такі щомісцячні обговорення системної роботи над вирішенням місцевих та регіональних проблем за участю найвищих посадовців держави дозволять забезпечити найкращу координацію діяльності усіх органів влади», – переконаний керівник ОП.

Водночас він поінформував, що Палата місцевих влад та Палата регіонів збиратимуться щоквартально та подаватимуть пропозиції до порядку денного Президії Конгресу.

Загальне засідання Конгресу, за його словами, відбуватиметься щопівроку або за вимогою.

«Конгрес стане майданчиком для обговорення місцевих проблем на найвищому рівні задля пошуку ефективних рішень», – переконаний Єрмак.

Він додав, що Конгрес місцевих та регіональних влад створюється за прикладом Конгресу Ради Європи.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Президент Володимир Зеленський анонсував створення Конгресу місцевих та регіональних влад.