Зеленський: Ми створюємо Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові

Найближчим часом буде утворено Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Про це глава держави Володимир Зеленський сказав на засіданні Ради розвитку громад та територій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми створюємо Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України. Він стане майданчиком для діалогу та рішень”, - заявив Зеленський.

За його словами, детальнішу інформацію про цей конгрес влада оприлюднить найближчим часом.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський бере участь у засіданні Ради розвитку громад та територій.

18 грудня 2019 року Президент України підписав указ про створення Ради розвитку громад і територій як консультативно-дорадчого органу.