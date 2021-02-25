Зеленський бере участь у засіданні Ради розвитку громад і територій

Президент Володимир Зеленський бере участь у засіданні Ради розвитку громад та територій.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на засіданні також очікуються виступи Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова й Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Крім того, участь у заході беруть народні депутати, представники уряду, голови обласних державних адміністрацій та місцевих рад.

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Засідання Ради розвитку громад та територій / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Як повідомлялося, Зеленський 18 грудня 2019 року підписав указ про створення Ради розвитку громад і територій як консультативно-дорадчого органу.