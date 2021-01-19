Зеленський доручив звітувати про звільнення голів реорганізованих РДА

Президент Володимир Зеленський доручив головам обласних державних адміністрацій повідомити про наступне звільнення з посад голів районних державних адміністрацій, повноваження яких припиняються у зв'язку з реорганізацією.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження оприлюднено на сайті глави держави.

"Відповідно до частини четвертої статті 118 Конституції України, у зв'язку з проведенням реорганізації районних державних адміністрацій: головам обласних державних адміністрацій в установленому порядку повідомити голів районних державних адміністрацій, що припиняються, про наступне звільнення з посади на підставі пункту 6 частини другої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", - йдеться в документі.

Розпорядження набуває чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, за інформацією Мінрегіону, наразі у результаті децентралізації створено 1469 територіальних громад замість 11,5 тис. та сформовано 136 районів замість 490, що передбачає і скорочення кількості райдержадміністрацій. 6 грудня 2020 р. набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій», який дозволить провести реорганізацію місцевих органів влади відповідно до нового адмінтерустрою. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявляв, що реформу децентралізації мають завершити у 2021 році.