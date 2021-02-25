Децентралізація: Зеленський закликав Раду ухвалити зміни до Конституції

Президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити зміни до Конституції України в частині децентралізації.

Про це він заявив під час виступу на засіданні Ради розвитку громад та територій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хотів би закликати депутатів Верховної Ради, і не лише від фракції “Слуга народу”, до речі, що важливо, особливо коли мова йде про зміни до Конституції, а й від усіх депутатських фракцій і груп ухвалити зміни до Конституції України стосовно децентралізації, відкинути всі політичні гасла - усі вони не зможуть, хоча б деякі, та принципи “чим гірше в країні, тим краще», - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що потрібно ухвалити зміни до Конституції щодо відносин між центральними та місцевими органами влади.

За його словами, мова, зокрема, йде про інститут префектів та ліквідацію місцевих адміністрацій.

«Ми дійсно прагнемо, аби низку питань на місцях вирішували не чиновники в столичних кабінетах, а безпосередньо ті люди, що живуть в тому чи іншому регіоні України. Але разом з тим ми повинні зберегти нашу територіальну цілісність міцною та беззаперечною. Тому префекти будуть контролювати дотримання Конституції та законів України на кожній території і стануть, я впевнений, запорукою унітарного устрою нашої держави», - підкреслив Зеленський.

Він нагадав, що зміни до Конституції обговорювались з лідерами місцевого самоврядування, науковцями, експертами впродовж останнього року, й відзначив, що наразі «час переходити від обговорень до справжніх змін».

У свою чергу Голова Верховної Ради Дмитро Разумков також наголосив на необхідності ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації.

«Представники різних фракцій та груп будуть шукати шляхи, аби досягти результату», - сказав Разумков.

При цьому керівник парламенту не окреслив часових рамок розгляду відповідного питання у Верховній Раді.

Як повідомлялося, у грудні 2019 року Президент Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади.

У січні 2020 року, після дискусій в експертному середовищі, у місцевому самоврядуванні і у суспільстві, запропоновані зміни були відкликані з парламенту для доопрацювання.

Відтоді тривала робота з напрацювання нової редакції змін до Конституції в частині децентралізації.

Водночас торік в Україні в результаті децентралізації влади створено 1469 територіальних громад замість 11,5 тисячі і утворено 136 районів замість 490.