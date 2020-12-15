Децентралізація має усунути диспропорції між територіями для їх розвитку - експерт

Перший етап децентралізації, який завершується у 2020 році, ще не вирішує проблеми диспропорції між територіями. Зокрема, у якості та кількості надання послуг на місцевому рівні.

Таку думку висловив Сергій Романюк - доктор економічних наук, професор кафедри публічного управління та публічної служби, директор Інституту “Вища школа державного управління” Національної академії державного управління при Президентові України під час круглого столу в Укрінформі "Україна-2021: виклики та загрози" .

“Сьогодні 24 міста обласного значення, обласні центри зосереджують майже половину всіх податків і зборів”, - зазначив він.

Таким чином, за його словами, є нерівномірність у наданні послуг громадам. Наприклад, це стосується ремонту каналізації, аварійних будинків, мостів тощо.

Водночас, зауважив науковець, це не єдиний виклик, що стоїть наразі перед державою у сфері децентралізації.

“Насправді децентралізація — це інструмент держави. І держава пристосовує території до розвитку”, - сказав Романюк.

Він розповів на прикладі Євросоюзу, що кожна країна намагається зробити таку конфігурацію влади — центральну і місцеву — яка б дозволила території розвиватися якомога швидше. Тож кожна країна вибудовує свою модель об'єднання.

За словами Романюка, не варто боятися слова “децентралізація”, оскільки місія органів місцевого самоврядування, як і державних органів - це надання певних послуг. “Є послуги, які надаються більш ефективно на місцевому рівні”, - сказав він.

Водночас, застеріг науковець, наразі “у нас іде поступова, але активна депрофесіоналізація держуправління”, і це теж є викликом для держави.