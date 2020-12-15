Розподіл повноважень між органами влади тягне за собою низку проблем для ОТГ - експерт

Розподіл повноважень між державними й місцевими органами влади в контексті адмінреформи тягне за собою низку проблем, з якими стикаються ОТГ.

Таку думку висловив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов на круглому столі в Укрінформі на тему: «Україна-2021: виклики та загрози».

«Проблема, яка постане наступного року – це повноваження місцевих органів влади і держави, їхнє балансування. Має бути повноцінне функціонування місцевого самоврядування, а цьому є спротив, бо ніхто не хоче брати на себе відповідальність, адже державні субвенції зменшуються, а навантаження на місцевий бюджет збільшуватиметься», - зазначив Данилов.

Водночас, за його словами, відсутні інструменти здійснення органами місцевого самоврядування своїх повноважень.

«Яким чином ОТГ забезпечуватиме, щоб агрохолдинги та фермерські господарства на території району оформлювали своїх працівників на легальну зарплатню і відраховували податок на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету», - навів приклад Данилов.

Наступний виклик на прикладі півдня України – це скорочення районів після адмінреформи і забезпечення державного управління й безпеки на кордоні з окупованим Кримом.

«Тепер відділок поліції буде в Каховці, а раніше був у Чаплинці. Навряд чи на будь-який злочин, правопорушення в цій ОТГ хтось оперативно приїде за 70 км. Це означає, що частину функцій щодо підтримання громадського порядку змушені будуть взяти на себе громади», - сказав Данилов, наголосивши, що ці видатки також покладуться на місцевий бюджет.

Також є проблема звільнення працівників і трудова міграція внаслідок автоматизаці сільського господарства. Ті ж, хто повертається з-за кордону й організовує роботу тут, не бачить в своїх лавах тих, які не мають такого досвіду.

«Маємо вже досвід, коли формуються бригади, які пройшли досвід роботи в Європі і сповідують ті навички й організації праці, які вони отримали під час заробітчанства. Це нові осередки нової трудової етики», - зазначив експерт, маючи на увазі обмеження працевлаштування для інших членів громад.