Олександр Новіков, голова НАЗК

Переможемо у війні з корупцією, а тоді – і з Росією

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков очолював делегацію України, яка прибула до Нью-Йорка для участі у спеціальній сесії Генеральної асамблеї ООН проти корупції, що проходила у штаб-квартирі ООН 2-4 червня. Фізичною участю в роботі Генасамблеї Новіков відкрив «сезон» візитів до головної міжнародної організації після півторарічної паузи, зумовленої ковідом. Новіков не вперше відповідає на запитання Укрінформу. Цього разу розмовляємо про візит до Америки та найновіші події у царині боротьби з корупцією, яких за останній місяць відбулося чимало. Про нові антикорупційні закони та проєкти, що чекають своєї черги, закриття справи проти ексголови КС Олександра Тупицького і багато іншого. НАМ Є ЧИМ ПОДІЛИТИСЯ ЗІ СВІТОМ - Олександре Федоровичу, ви прибули до Нью-Йорка для участі в спеціальній сесії ГА ООН проти корупції. А чим Україна може похвалитися з такої високої трибуни? - Україна на сьогодні запровадила найкращі інструменти запобігання корупції. У нас найширший у світі, найсучасніший реєстр декларацій про доходи, який охоплює не тільки активи посадовців, а й також їхні корпоративні права, членство в організаціях. Тож дає змогу контролювати, зокрема, випадки конфлікту інтересів посадовців. У нас найновіший і найкращий у світі реєстр фінансових звітів політичних партій, який запроваджено буквально місяць тому. Крім того, Україна будує систему якісного менеджменту у сфері контролю – всі перевірки здійснюватимуться в автоматичній формі, тобто декларації автоматично перевіряються шляхом звірки з всіма реєстрами. Таким чином недостовірні відомості не можна буде приховати. Одне слово, нам є чим поділитися зі світом, зокрема ІТ-інструментами запобігання корупції. У США в нас широка програма зустрічей – і у Нью-Йорку, й у Вашингтоні. Хочемо поширити інструменти, якими володіємо, для інших країн світу. Деякі країни тільки думають про те, щоб виконати Конвенцію ООН проти корупції в частині створення механізму декларування статків, а в нас це фактично зроблено. - Але ж, напевне, є і те, чого слід повчитися в інших, особливо у США? - В Україні запроваджено таку процедуру, як моніторинг способу життя публічних посадовців. Це нова для нас процедура, ми її застосовуємо на практиці менш як рік. У минулому році змогли застосовувати його лише протягом чотирьох місяців, аж поки не було ухвалено відоме рішення Конституційного Суду. Після відновлення повноважень НАЗК відновили й цю роботу. (27 жовтня 2020 року КС визнав неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю та перевірки е-декларацій, доступу до їх реєстру, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України «Про запобігання корупції». Цим рішенням було скасовано статтю КК про відповідальність за декларування недостовірної інформації. – Ред.) Ми хотіли б, аби американські колеги, які працюють у цьому напрямі з початку 1970-х років, поділилися досвідом таких перевірок. Це унікальний механізм – моніторинг способу життя, – ніхто краще не знає, як це робити, аніж американці. ДЕПУТАТИ СКОРИСТАЛИСЯ НАГОДОЮ, АБИ ПОСЛАБИТИ СИСТЕМУ ДЕКЛАРУВАННЯ - Скандальне рішенням КС, як відомо, завдало чимало шкоди у сфері боротьби з корупцією, оскільки було закрито багато корупційних справ проти посадовців. Та 3 червня Верховна Ради, схоже, виправила ситуацію, ухваливши зміни до закону «Про запобігання корупції» щодо удосконалення окремих аспектів декларування? - Ще 15 грудня Верховна Рада відновила повноваження НАЗК щодо перевірок декларацій, складання протоколів на високопосадовців, проведення моніторингу способу життя, а також публічний доступ до декларацій. А зміни до закону від 3 червня мали б передбачати відновлення покарання за недостовірну інформацію в деклараціях. Однак, на практиці цією нагодою захотіли скористатися, аби в черговий раз спробувати послабити систему декларування. Під час голосування в залі було внесено правки, які фактично дали посадовцям змогу записувати майно на родичів, уникаючи таким чином взагалі будь-якої відповідальності. НАЗК, НАБУ, громадські організації закликали президента ветувати цей закон. І президент справді швидко зреагував на заклик. Тож ми сподіваємося, що покарання за брехню в декларації буде відновлено якнайшвидше. На думку НАЗК, ув’язнення має передбачатися, якщо чиновник не зазначив майна на 1 мільйон гривень і більше.

- Здається, НАЗК не можете вільно моніторити спосіб життя суддів? - Ну, так… Бо судді ми маємо повідомити про те, що моніторитимемо спосіб його життя. Зрозуміло, що суддя, який користується дорогим транспортним засобом або проживає в елітному будинку, після того, як ми повідомимо про перевірку, перестане ними користуватися, і ми не зможемо зафіксувати відповідний факт. Тут на рівні законодавства закладено системну помилку. АНТИКОРУПЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЗРОБИТЬ КОЖЕН ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН АНТИКОРУПЦІЙНИМ - Нещодавній візит держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україну ще раз продемонстрував, що Сполучені Штати приділяють велику увагу боротьбі з корупцією в Україні, справедливо вважаючи це другим фронтом, якщо перший – протистояння російській агресії. Чи є в американців якісь питання до вашого відомства? - Нашому органу дана доволі висока оцінка, у тому числі Конституційним Судом, щодо ефективності його діяльності. З точки зору контрольних механізмів важко щось удосконалювати... Але важлива частина нашої роботи – це Антикорупційна стратегія, яка має бути проголосована в парламенті в другому читанні. (Проєкт закону про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки (Антикорупційну стратегію) ухвалено в першому читанні 5 листопада 2020 року, – ред.) Антикорупційна стратегія – це не тільки про те, що НАЗК має вживати превентивних заходів запобігання корупції, а це документ, який зробить кожен орган державної влади в країні антикорупційним за рахунок цілого набору принципів і конкретних кроків. - Чи цілком вас задовольняє варіант, який готується до ухвалення у другому читанні? - До проєкту можуть не потрапити дві новели, які були в підготовленому НАЗК варіанті. Одна – щодо необхідності створення реєстру банківських рахунків фізичних осіб. Друга – щодо передачі розгляду протоколів про порушення посадовими особами категорії А (міністри, депутати, судді КС), а також кримінальних проваджень за фактами порушень політичними партіями правил фінансування – на розгляд Вищого антикорупційного суду. Ці моменти були виключені на стадії підготовки до другого читання, але сподіваємося, вони залишаться в Антикорупційній стратегії. Чому це важливо… За час мого керівництва в НАЗК – рік і п’ять місяців – до Національної поліції було передано два десятки матеріалів, які стосувалися підробки документів щодо звітів політичних партій або перерахування отриманих з бюджету коштів за фіктивними угодами фізичним особам-підприємцям. Жодна з цих справ фактично не розслідувана. І ми розуміємо чому... Тож така категорія справ має розслідуватися незалежними антикорупційними органами. Вади в законодавстві також демонструє нещодавнє рішення Голосіївського суду, який закрив провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності голови Конституційного Суду Олександра Тупицького, звільненого президентом з посади судді. Колишній голова КС був фактично виправданий судом, хоча навіть Венеційська комісія каже, що в нього був конфлікт інтересів, і він очевидний. Тупицький скасував статтю в КК (про притягнення до відповідальності посадовців за недостовірну інформацію в декларації, – ред.), яка передбачає його власну відповідальність. Крім того, за фактом порушення головою КС Тупицьким норм етики мало відбутися засідання етичної комісії КС, і він сам же його скасував. - І чим це може закінчитися? - Принаймні поки що нічим не закінчилося. Необхідно завершувати судову реформу. Нам не треба її починати, відкривати, продовжувати, а просто завершити. Передати політично важливі справи, у тому числі адміністративні, до Вищого антикорупційного суду. АНТИОЛІГАРХІЧНІ ЗАХОДИ ПЕРЕДБАЧЕНІ В СТРАТЕГІЇ - Чи були ви долучені до підготовки так званого антиолігархічного законопроєкту, про який так багато пишуть ЗМІ? - Ми не були залучені до розробки цього законопроєкту, водночас Антикорупційна стратегія містить низку інструментів, які мають забезпечити незалежність політичної системи від фінансово-промислових груп. Один з інструментів такої незалежності – це фінансування політичних партій з бюджету. Другий інструмент – заборона фінансування партій юридичними особами. Це унеможливить вплив фінансово-промислових груп через фінансування громадськими організаціями, пов’язаними юридичними особами. Третій – Антикорупційна стратегія місить низку норм, які посилюють повноваження Антимонопольного комітету щодо руйнування наявних у країні монополій.

ПОРТАЛ ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ ГАРАНТУЄ АНОНІМНІСТЬ - 1 червня Верховна Рада ухвалила закон про викривачів корупції, який раніше був заветований президентом. Як змінився цей документ порівняно з попереднім варіантом? - Закон, проголосований з урахуванням вето президента, повністю відповідає і Конвенції ООН проти корупції, і всім міжнародним стандартам захисту викривачів. Ухвалений варіант передбачає, що викривач, якщо він упевнений, що інформація про корупцію є достовірною, може повідомити про неї правоохоронні органи. Попередня версія зобов’язувала надати при цьому якісь підтвердження. Тобто громадянин міг знати про корупцію, але, не маючи доказів, не мав можливості повідомити про неї. Та головне – цей законопроект передбачає створення порталу викривачів. Скажу чесно, я як голова НАЗК часом маю розбиратися, який орган уповноважений займатися тими чи іншими корупційними діями. А портал викривачів зразу відсилає вас до потрібного органу. Наприклад, у разі корупційних дій у земельній сфері ви заходите у відповідний розділ і обираєте опцію – залежно від виду корупції, – куди звертатися: у Держгеокадастр, Міністерство аграрної політики, Національну поліцію чи Державне бюро розслідувань тощо. Це значно прискорить розгляд повідомлень, і вони потраплятимуть за призначенням конкретній особі, яка має їх розглянути, а не губитимуться десь на проміжних ланках. Звичайно, ми зобов’язані контролювати якість розгляду повідомлень. А це означає, що ми знатимемо, куди вони потрапили, і таким чином забезпечуватимемо належний рівень їх розгляду. Оскільки це буде найновіша з розроблених у світі систем роботи з викривачами, то вона буде найкраща. - За повідомлення викривачі отримуватимуть винагороду? Це положення залишилося в законі? - Так, навіть якщо ти скаржишся анонімно. Через портал видаватиметься цифровий код, і після вироку суду, коли особу засуджено, можеш звернутися з цим цифровим кодом до НАЗК, і, як передбачає закон, тобі буде виплачено 10 відсотків від суми повернутих коштів. Унікальність механізму – в тому, що можна зберегти анонімність. - Чи підтримуєте практику навмисного провокування на дачу хабара, аби потенційного корупціонера взяти на гарячому? - З точки зору механізму запобігання корупції і боротьби з нею це був би ефективний засіб. З 1 ЧЕРВНЯ ЗАПРАЦЮВАЛА СИСТЕМА АРИФМЕТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДЕКЛАРАЦІЯМИ - Нещодавно закінчилася кампанія з подачі декларацій про доходи й видатки, чи є якість попередні висновки? - Буквально з 1 червня запрацювала система логічного та арифметичного контролю за деклараціями. Це стосується всіх 780 тисяч декларацій, які були подані до 1 квітня за 2020 рік. Тобто всіх їх звірено з попередніми деклараціями, загалом з 14 реєстрами, що є в державі, й сформовано рейтинг ризику декларацій. За новими правилами, уперше в результаті співпраці з громадськими організаціями, Громадською радою при НАЗК ми отримали рейтинг ризику декларацій, за яким відбиратимемо їх для перевірки. Серед перших десяти – не лише декларації парламентаріїв, а й депутатів місцевих рад. Так комп’ютер установив ризик можливості отримання незаконних доходів або незадекларованого майна. - За тиждень НАЗК направило до суду 40 протоколів про різні порушення… Яка доля цих протоколів? І до якого суду вони спрямовуються? Вищого антикорупційного? - Якби ж то… Нам би дуже хотілося, щоб це був Вищий антикорупційний суд, бо в нас немає сумнівів у швидкості й об’єктивності розгляду протоколів цим судом. Приклад голови КС, якому Голосіївський суд закрив справу, показує, як це, на жаль, буває... Як правило, протоколи надсилаємо в Печерський та Шевченківський суди Києва, якщо йдеться про службовців центральних органів влади. Якщо це посадовці облдержадміністрацій, мери міст, як щодо колишнього мера Чернівців Олексія Каспрука, то протоколи направляємо в місцеві суди. Наприклад, два тижні тому суд розглядав протокол щодо губернатора Сумської області Василя Хоми… Це може бути будь-який суд в Україні, відповідно до того, де було вчинено правопорушення. - А для чого потрібен реєстр банківських рахунків фізичних осіб, про який ви згадували? - Такі реєстри є у більшості цивілізованих країн світу. Буває ситуація, коли НАБУ вилучає у підозрюваного кілька мільйонів доларів готівки, але більшість корупційних коштів може перебувати на рахунках, і якщо ти не знайшов аркуш паперу із записаним номером або банківську картку, прив’язану до рахунку, то навіть не знатимеш, у якому банку зберігаються ті кошти. Таким чином від правосуддя приховуються величезні суми. Реєстр рахунків – це інформація не про транзакції, а про наявність рахунків. - Ви говорили про бюджетне фінансування партій, яке в нас запроваджене для боротьби з олігархічним впливом. Чи ви серйозно вважаєте, що закон про фінансування партій з бюджету позбавляє їх впливу з боку олігархів? - Сам закон не позбавляє… Потрібна велика робота, у тому числі й наша, з контролю за дотриманням обмежень щодо фінансування партій фінансово-промисловими групами. Ми бачили на останніх виборах, коли у звітах окремі партії декларували, що витратили на зовнішню рекламу мільйон-два, але фактично вся країна була завішана їхньою рекламою, і зрозуміло, що ці кошти не були відображені у звітах. За такими фактами ми писали висновки перевірок і направляли їх до правоохоронних органів. Якби ці справи належно розслідувалися і були відповідні судові рішення, то це унеможливило б подальший вплив нечистих грошей на політичну систему.