Рада ухвалила закон про в’язницю за брехню в декларації

Верховна Рада ухвалила закон про посилення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації суб'єктом декларування, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі.

Як передає кореспондент Укрінформу, законопроєкт №4651 "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" у другому читанні підтримали 307 народних депутатів.

Згідно із пояснювальною запискою, метою закону є удосконалення положень законодавства, якими встановлена відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, задля їх ефективної практичної реалізації.

Зокрема, змінами до статей 366-2, 366-3 Кримінального кодексу передбачено, що умисне внесення недостовірних відомостей до декларації, які відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, карається штрафом від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000 - 68 000 грн), або громадськими роботами на термін від 150 до 240 годин, або обмеженням волі терміном до двох років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Чинна редакція ККУ передбачає покарання за умисне внесення суб'єтом декларування завідомо недостовірних відомостей, якщо вони відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, покарання штрафом від 2500 до 3000 НМДГ (42 500 - 51 000 грн) або громадськими роботами строком від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Якщо недостовірні відомості в декларації відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, ухвалений закон передбачає покарання штрафом від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 000 - 85 000 грн) або громадськими роботами строком від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Нині за внесення в декларацію недостовірних відомостей, які відрізняються від правдивих на понад 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, передбачено покарання у вигляді штрафу від 3000 до 5000 НМДГ (51 000 - 85 000 грн ) або громадських робіт строком від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

За умисне неподання декларації суб'єктом декларування закон пропонує карати штрафом від 2500 до 3000 (42 500 - 51 000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.

Чинна редакція Кримінального кодексу не передбачає такий вид покарання, як позбавлення волі, за таке правопорушення.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт у першому читанні 15 квітня 2021 року.